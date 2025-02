Ilrestodelcarlino.it - Assalto all’oreficeria Ceccarelli: “Bottino di almeno 50mila euro”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 21 febbraio 2025 – Razzia dain gioielli” in via Castelfidardo. I banditi poi fuggono indisturbati senza accorgersi di aver lasciato una traccia di sangue che potrebbe incastrarli. Quella avvenuta ieri intorno alle 13,30 è una “spaccata” da professionisti. Un gruppo di tre malviventi ha assaltato il negozio impossessandosi di un“di50 mila– commenta la titolare Maura Montesi, che si è accorta del furto quando, intorno alle 16, ha sollevato la serranda accorgendosi della vetrina in frantumi – ma forse anche di più”. Poteva essere il colpo perfetto, ma qualcosa è andato storto e ai malviventi potrebbe costargli caro. Ma andiamo con ordine. La banda ha aspettato che la titolare chiudesse la saracinesca per andare in pausa pranzo intorno alle 12,30.