Ilgiorno.it - Assalto al supermarket. Una banda sbarra la strada e scappa con la cassaforte

Leggi su Ilgiorno.it

Sono arrivati nel cuore della notte in una zona residenziale, piena di villette, hannoto lae assaltato il supermercato portando via la. Un colpo evidentemente ben studiato, che ha lasciato esterrefatti anche gli stessi residenti. Unadi ladri ha assaltato l’altra notte il supermercato Italmark di via Fermi, posizionando scale e ponteggi di traverso perre lae impedire l’eventuale avvicinamento di auto di passaggio o delle forze dell’ordine che accorrevano dopo l’allarme. Un’operazione preparata evidentemente in anticipo con perlustrazione dei luoghi. Tra le 2.30 e le 3, i malviventi hanno preso di mira prima un deposito di attrezzi che si trova in campagna, sempre lungo la via Fermi, dopo che finisce l’asfalto e inizia lo sterrato. Da questo deposito hanno preso carriole, scale e pezzi di ponteggio in ferro e hanno persino divelto un cancello, per realizzare dei veri e proprimenti sulla via Fermi, sia lato campagna che lato via Marconi e sulla via Galvani.