Ilgiorno.it - Assago, volontari alle Olimpiadi: “Un’esperienza straordinaria”. In 18mila per questa avventura

(Milano) – Un esercito diè pronto a vivere, un’unica. Sono benarruolati nel Team26 per le prossimeinvernali di Milano-Cortina. La metà di loro sarà impegnata negli eventi milanesi. In totale, le candidature ricevute sono state circa 95mila, un numero impressionante che dimostra quanto entusiasmo ci sia attorno a questo evento, coinvolgendo giovani e meno giovani. A confermarlo è Irene Marcatto, Head of Volunteers Programme, responsabile deidel Team26: “Abbiamo davvero ricevuto moltissime candidature da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Ma chi è interessato può ancora presentare la propria candidatura. Ad oggi abbiamo già svolto 10mila colloqui e continueremo a farne”. Possono partecipare tutti? “Sì, basta avere almeno 18 anni e tanta passione.