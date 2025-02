Sport.quotidiano.net - Aspettando la Firenze-Empoli "GiocoCiclismo"

, 21 febbraio 2025 – Domani sabato 22 febbraiol’arrivo della, si svolgerà “” rivolto a bambini e bambine non tesserati dai 3 ai 15 anni. Fa parte del progetto del Comitato Regionale Toscana in occasione delle gare importanti in Toscana (Strade Bianche, Tirreno Adriatico, Giro d'Italia e altri importanti eventi) per la promozione del ciclismo giovanile. La Commissione Promozione in collaborazione con Maltinti Banca Cambiano, Empolese e Velo Club, realizzerà un percorso didattico in cui i bambini potranno apprendere la tecnica di base di guida della bicicletta e le principali nozioni dell'educazione stradale. Caschi e bici forniti dagli organizzatori e un premio di partecipazione per tutti. La manifestazione dalle 10,30 alle 16,30 presso il giardino pubblico di via Bonistallo angolo via Carraia, a 100 metri da dove è posto il traguardo della gara dilettanti.