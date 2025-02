Ilgiorno.it - Aspettando la Corte di giustizia Ue. Il nodo della clausola di prelazione blocca il restauro di piazza Duomo

Leggi su Ilgiorno.it

Il percorso a ostacoli per il maxi restyling divive un altro stop. L’ennesimo. Tutto ruota attorno alladi. E stavolta bisognerà attendere il pronunciamentodidell’Unione europea, già sollecitata dal Consiglio di Stato a dicembre per dirimere una questione identica sul bando che promette di dotare Milano di 110 nuovi bagni pubblici gratuiti. Con un’ulteriore incognita all’orizzonte: il rischio che da oggi in poi tutte le contese legali sulla "corsia preferenziale" garantita a chi propone un progetto si arenino per lo stesso motivo. La vicenda, complessa anziché no, necessita di un’ampia premessa. Nel 2020, il raggruppamento di imprese formato da Riva Impresa Restauri e Vox Media propone al Comune un contratto di sponsorizzazione per restaurare le facciate e i sottoportici settentrionali e meridionali di, nonché la Cittadegli Archivi di via Gregorovius.