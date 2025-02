Inter-news.it - Asllani o Calhanoglu? La probabile formazione per Inter-Genoa

Dubbioin vista diper Simone Inzaghi. La partita è in programma domani alle 20.45 La.ULTIME – Kristjano Hakan? In vista di, partita valida per la ventiseiesima giornata di campionato, l’albanese è in vantaggio per scendere in campo dal primo minuto contro il Grifone allenato da Patrick Vieira. L’ex Empoli non gioca titolare con la maglia dell’dal 29 gennaio, ossia dal 3-0 rifilato dalla Beneamata al Monaco in Champions League. Domani, Simone Inzaghi dovrebbe rimandarlo in campo dall’inizio per far rifiatare un, ancora non al top dopo il rientro dall’infortunio. Inoltre, il tecnico nerazzurro potrebbe scegliereanche per una questione scaramantica, visto che l’ex Empoli ha trovato proprio lo scorso anno contro ila San Siro il suo primo gol in assoluto con la maglia dell’