ASI e Stargate | il progetto da 500 miliardi che unisce Trump e il futuro dell’intelligenza artificiale

Se per Elon Musk la frontiera ultima è Marte, per Masayoshi Son si chiama ASI, cioè Superintellingenzagenerale. Il magnate giapponese, quasi un intruso nell’affare di, ildi sviluppo dell’Ia generativa da 500di dollari, benedetto dal presidente americano Donald(e, contestualmente, scomunicato da Musk), si è inserito con la sua SoftBank in una posizione chiave, promettendo 100di dollari da aggiungere a quello che metteranno sul tavolo gli altri partner, a partire da OpenAI. Per lui è una scommessa, anche con margini di rischio, ma del tutto nello stile e nella strategia del personaggio.Da questo affare, per come la vede ‘Masa’, c’è molto da guadagnare in termini economici, certo, ma nella scelta di spingere con forza sull’acceleratore ci sono anche altre motivazioni, più filosofiche.