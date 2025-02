Dilei.it - Ascolti tv del 20 febbraio, Un passo dal cielo 8 chiude e vince contro il Grande Fratello

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2025, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di stagione di Undale per l’ultima volta si è scontrato con il. Dunque, la battaglia deglitv è davvero all’ultimo sangue.Undal8, su Rai 1, è giunto quindi al termine. Nell’episodio conclusivo, intitolato La casa dei ricordi, si consuma il dramma di Manuela (Giusy Buscemi) che è scomparsa nel nulla.nzo (Enrico Ianniello) sospetta di Stephen (Raz Degan). Intanto Paolino escogita un piano per testare l’amore di Lisa.Su Canale 5 alè ancora crisi tra Mariavittoria e Tommaso mentre non mancano le sorprese emozionanti.Su Rai 3 l’appuntamento del giovedì è sempre con Splendida Cornice. Geppi Cucciari, reduce dell’esperienza sanremese, ha ospitato Carlo Conti, Willie Peyote e Cristina D’Avena.