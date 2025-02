Tvzap.it - Ascanio Pacelli rompe il silenzio sulla malattia del figlio

Personaggi TV. Ascanio Pacelli, ex gieffino e maestro di golf, è tornato in televisione dopo 20 anni di assenza, conducendo The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi su Real Time. Durante un'intervista a Fanpage, Pacelli ha parlato della sua carriera e della sua vita familiare, affrontando anche la preoccupazione dei fan riguardo alla salute del figlio Tancredi. Nonostante un gennaio difficile e inaspettato, Pacelli ha rassicurato tutti, confermando che il piccolo sta bene, e ha raccontato come la sua famiglia abbia affrontato questo periodo difficile, mostrando una forza incredibile. Il ritorno in televisione con "The Golden Bachelor" The Golden Bachelor è un programma che ruota attorno alla figura di Massimiliano Pace, un uomo over 60 che, dopo un divorzio, decide di rimettersi in gioco e cercare l'amore.