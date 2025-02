Ilfattoquotidiano.it - “Arsenico nei materiali stoccati da Webuild per i lavori del raddoppio ferroviario”: altre due aree sequestrate dalla procura di Messina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tropponeiaccumulati per il: scattano altri due sequestri a. Una grande area di 20 mila mq tra Contesse e il villaggio Unrra, due quartieri della zona sud della città, più una zona ad Alì, comune della costa tirrenica: entrambe messe sotto sequestroguidata da Antonio D’Amato. I sigilli sono scattati a causa dell’accumulo dineiin queste: una quota superiore alla media consentita. Sono dunque in tutto tre lepeloritana.Una vera e propria grana per il consorzio guidato da(la società che farà idel Ponte sullo Stretto), che ha vinto l’appalto per idelsulla linea– Catania – Palermo. Ma è sulla tratta orientale che si sono concentrati i problemi per il consorzio di imprese.