Arsenal-West Ham, il pronostico: Arteta in scia ai Reds, con combo e non solo

Chiuso il capitolo play-off delle competizioni europee, ecco un nuovo appassionate weekend di campionati, con una 26ª giornata di Premier League pronta a tenerci incollati ai teleschermi. Con il Liverpool impegnato all’Etihad Stadium con il Manchester City, imperativo per l’è mettere pressione ai, cercando di fare bottino pieno all’Emirates Stadium contro unHam che non vive un buon momento ma in cerca di punti per blindare definitivamente la salvezza. Fischio d’inizio alle 16:00 di sabato 22 febbraio.Dopo due soffertissimi secondi posti consecutivi, i Gunners rischiano di fare tripletta con la stagione corrente. La conferma della qualificazione alla prossima Champions League è già in cassaforte, ma il distacco dal Liverpool capolista è di 8 punti, che però viene dal pareggio con l’Aston Villa che gli fa avere al momento una partita in più.