Arriva il weekend | massime oltre i 10 gradi ma occhio alle piogge leggere

Un area di alta pressione di matrice oceanica si espande sul Mediterraneo garantendo fino a stasera condizioni di stabilità e assenza di precipitazioni. Domani possibile peggioramento per un fronte atlantico con rapido miglioramento nel corso della Domenica.Le previsioni del tempo a cura di Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 21 febbraio 2025Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti per il transito di nuvolosità alta e sottile da nord-ovest nel corso della giornata.dalla serata aumento della nuvolosità a partire dai settori sud-occidentali epò.Temperature: Minime stazionarie, con valori tra -2°C e +2°C,in aumento con valori compresi tra 8°/11°C.Venti: Deboli variabili in pianura, deboli occidentali sui rilievi tendenti a disporsi da sud-ovest dalla seconda parte della giornata.