Arriva il primo vino intercontinentale. Un blend di uve francesi e australiane la cui vendita è illegale in Europa

Il produttore francese del rodano Maxime Chapoutier “sfida” le tradizioni vinicole, realizzando due vini con undi uve(marsanne e viognier) e(shiraz), in collaborazione con il rivenditore online The Wine Society. Legalmente le due etichette, Hemispheres Red e Hemispheres White, non possono essere vendute in, per la loro doppia provenienza: Ue e extra Ue. Ma il produttore ha trovato una soluzione. Venderle nel Regno Unito, grazie alla Brexit.«Dobbiamo adattarci ai consumatori e rendere i vini più accessibili. E iinternazionali possono aiutarci a farlo». è il parere di Chapoutier. Gli fa eco Pierre Mansour, responsabile degli acquisti per The Wine Society: «Stavamo pensando al futuro dele volevamo fare qualcosa di innovativo. Alla fine abbiamo pensato che un'area di innovazione fosse la miscelazione, che permette di creare unin grado di mitigare l'impatto del cambiamento climatico su un determinato paese» .