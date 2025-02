Temporeale.info - Arriva il ciclone in Italia, cerchiate questa data sul calendario

Leggi su Temporeale.info

L’inverno non è finito, l’tornerà presto a fare i conti con freddo e maltempo: ecco il quadro completo della situazione In questi giorni, l’è tornata ad apprezzare un clima mite e temperature al di sopra della media stagionale che ci accompagneranno per l’intero weekend. L’inverno, tuttavia, non è finito e promette di caratterizzare . L'articoloilinsulTemporeale Quotidiano.