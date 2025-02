Ilrestodelcarlino.it - Arrestato l’incubo dei giovani turisti della Riviera: girava armato di coltello

Riccione (Rimini), 21 febbraio 2025 – Era diventato l'incubo deivenuti inper le vacanze. Un tunisino di appena 20 anni, solito a girare durante l'estate in spiaggia, sul lungomare, nei bar e nei localicon una serramanico lungo 16 centimetri. Un'arma che gli avrebbe permesso di mettere a segno una serie impressionante di reati, dalle rapine all'estorsione, ai danni di malcapitati vacanzieri, soprattuttossimi. Un ragazzo 'terribile', che nel giro di qualche settimana si era guadagnato una brutta fama, tanto da essere diventato noto come "quello con la maglia del Milan". Custodia cautelare per il 20enne Proprio quella magliasquadra di calcio rossonera, con la quale amava farsi vedere in giro durante le sue scorribande a Riccione e dintorni, alla fine lo ha tradito permettendo ai carabinieri riccionesi di stringere il cerchio attorno a lui.