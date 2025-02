Ilrestodelcarlino.it - Arrestato il figlio dell’assessora, la sinistra punta alle dimissioni. No del sindaco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 21 febbraio 2025 – Prima la violenza in strada, le botte e la tentata rapina con un coltello, poi le aggressioni in ospedale a infermieri del pronto soccorso e carabinieri. La notte brava di un adolescente italiano diventa un fatto politico. Infatti il protagonista principale della vicenda, l’unico del ‘branco’ a essere stato(gli altri tre hanno subìto per ora degli avvisi orali dal questore), è ildi un’assessora comunale di Ancona con deleghe, tra le altre, alla famiglia, Orlanda Latini. La notte brava e le violenze Il ragazzo, 19 anni, è un giovane problematico, finito nel carcere minorile di Bologna già nel 2023 per droga. L’altra sera ha prima provocato un incidente stradale spettacolare che poteva costare la vita a lui e agli altri due occupanti della vettura.