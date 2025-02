Ilrestodelcarlino.it - Arrestato con un etto di cocaina

Trasportava undiin macchina, ma gli agenti della squadra mobile della polizia lo hanno pedinato ein flagranza per detenzione a fini di spaccio. E’ quanto accaduto ieri, intorno alle 12,30, in prossimità della rotatoria tra Cattabrighe e Vismara. Gli agenti in borghese hanno seguito la Citroen grigia, condotta da un cittadino albanese di 20 anni e, all’interno del veicolo, hanno trovato una busta trasparente sigillata con all’interno la preziosa polvere bianca che, se venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare al pusher almeno 8mila euro. L’operazione è stata portata a termine grazie a un capillare lavoro di indagine: l’uomo non ha opposto resistenza, gli è stato chiesto di uscire dall’auto e gli agenti della squadra mobile lo hanno ammanettato mentre il traffico dell’ora di punta scorreva in una delle arterie più trafficate della città.