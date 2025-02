Anteprima24.it - Armando Rocco alla conferenza mondiale sulla sicurezza stradale, gli auguri del gruppo “Per Calvi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl“Per” e i calvesi con il suo ex collaboratore, sono fieri dell’avvocato nonché sindaco di, per avere rappresentato l’Italiasvoltasi in Maa Marrakech. Ilconsiliare del paesino sannita si complimenta con il sindacoper il proficuo lavoro svolto L'articolo, glidel“Per” proviene da Anteprima24.it.