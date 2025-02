Lortica.it - Arezzo, la città dell’oro… e del caro vita!

Prezzi alle stelle, sicurezza in calo: vivere adcosta sempre di più (e il salvadanaio è in terapia intensiva).Chefosse ladell’oro era cosa nota, ma che servisse un lingotto per fare la spesa, forse no. Secondo la classifica dell’Unione Nazionale Consumatori,entra di diritto nella top ten delle più care d’Italia, con un’inflazione al 2% e un rinannuo di 510 euro per le famiglie. Un bel primato, che si affianca a quello del prezzo dei gioielli. Peccato che non tutti gli aretini abbiano un’azienda orafa con cui affrontare i rincari.Mentre il costo dellaaumenta inesorabilmente,si distingue per la sua capacità di rendere la quotidianità un vero e proprio lusso. Pane e latte? Meglio pagarli in rate. Affitto? Un investimento a fondo perduto. Bollette? Direttamente in lingotti.