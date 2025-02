Ardea, minaccia di morte un disabile per avere indietro i soldi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 febbraio 2025 – Lodiper ri: vittima dell’episodio è stato unad, dove i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato un 26enne gravemente indiziato del reato di usura e tentata estorsione ai danni di un soggetto con gravi invalidità.La vittima, il cui patrimonio – data la sua invalidità – era gestito da un’amministratrice di sostegno, aveva chiesto all’indagato un prestito di 1500 euro. Dopo la dazione di denaro, all’uomo veniva richiesto di versare per 15 mensilità la somma di 350 euro, ossia oltre 5000 euro, con ladiqualora non avesse ottemperato al pagamento. Proprio la denuncia di queste minacce, pervenuta ai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo prima dall’amministratrice di sostegno, con la quale l’uomo si era confidato, e poi dalla stessa vittima, hanno fatto scattare immediate indagini anche con l’ausilio di attività tecnica.