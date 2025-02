Romadailynews.it - Ardea: minaccia di morte invalido a cui aveva prestato soldi, 26enne arrestato per estorsione

Un giovane di 26 anni diè statodai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio con l’accusa di usura e tentataai danni di una persona con gravi invalidità. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato avrebbe concesso un prestito di 1.500 euro alla vittima, il cui patrimonio era gestito da un’amministratrice di sostegno. Successivamente, avrebbe richiesto il pagamento di 350 euro al mese per 15 mensilità,ndo dila vittima in caso di mancato pagamento.Le denunce delle minacce pervenute ai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, sia dall’amministratrice di sostegno che dalla vittima stessa, hanno consentito di avviare immediate indagini con l’ausilio di attività tecnica. Le verifiche effettuate hanno rivelato uno scenario di vessazione e sottoposizione psicologica, che ha costretto la vittima a trasferirsi in un luogo sicuro per paura per la propria incolumità.