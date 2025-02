Romadailynews.it - Arabia Saudita: Riyad, cane robot cinese si esibisce a FOMEX

Leggi su Romadailynews.it

La gente assiste all’esibizione di unpresentato dall’aziendaUnitreeics alla Future of Media Exhibition () di, in, ieri 20 febbraio 2025.Una vivace folla di persone ha applaudito e riso piu’ volte, mentre ilaffascinava gli spettatori con i suoi passi di danza all’evento, in corso nella citta’ da mercoledi’ fino a oggi, insieme al Saudi Media Forum. La gente assiste all’esibizione di unpresentato dall’aziendaUnitreeics alla Future of Media Exhibition () di, in, ieri 20 febbraio 2025.Una vivace folla di persone ha applaudito e riso piu’ volte, mentre ilaffascinava gli spettatori con i suoi passi di danza all’evento, in corso nella citta’ da mercoledi’ fino a oggi, insieme al Saudi Media Forum.