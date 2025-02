Ilrestodelcarlino.it - Appello per i lavoratori del sisma

Stabilizzazionie tempi determinati a rischio. È l’sos lanciato da Cgil e Cisl, che hanno scritto alla politica nazionale e regionale. Rispetto alla manovra finanziaria per l’anno 2025 e alla circolare del commissario, le organizzazioni sindacali hanno chiesto un intervento nella conversione del decreto Milleproroghe per ottenere il trasferimento a Comuni e Province delle risorse necessarie alla stabilizzazione di tutte quelle figure professionali, oggi assunte a tempo determinato, impiegate per la risoluzione delle pratiche, che abbiano maturati i prescritti 36 mesi di anzianità negli uffici della ricostruzione degli enti locali. I sindacati chiedono poi il prosieguo del finanziamento governativo per il personale ancora assunto a tempo determinato poiché, diversamente, i bilanci degli enti interessati non riuscirebbero a sostenere l’aggravio economico per queste assunzioni, comunque indispensabili per gestire la ricostruzione.