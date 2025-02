Ilrestodelcarlino.it - Apav, le finali in programma al Palazzetto dello sport di Lucrezia

In casale buone notizie non finiscono mai. Dopo la conquista delle Final Four di Coppa Marche femminile da parte delle ragazze diBcc-Termomet, un’altra buona notizia. Quest’anno leverranno disputate il 22 e 23 febbraio prossimi aalA. Cercolani in collaborazione con il Marotta Volley e saranno intitolate al compianto "Gianni Ordonselli", uomo che ha dedicato sé stesso per la pallavolo. Un’occasione straordinaria, cheCalcinelli-ha per rafforzare il senso di appartenenza e la collaborazione tra le due comunità, celebrando insieme i valorie della competizione sana. La Coppa Marche è una competizione regionale di grande importanza, riservata alle squadre di Serie C e Serie D, rappresentata attraverso una vetrina significativa per le società partecipanti.