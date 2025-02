Fanpage.it - Anziana sorpresa a rubare scatoletta di tonno all’Eurospin: “Ho fame”, carabiniere la paga al posto suo

Leggi su Fanpage.it

"Ho fame, vivo da sola e non so come fare" ha detto la pensionata all'appuntato, che si è offerto di acquistare la merce per evitare la denuncia del supermercato di Biella.