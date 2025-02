Ilrestodelcarlino.it - Anusca, Santi timoniere ad interim. Il nuovo presidente entro giugno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il presente è Sergioadfino a, quando l’Assemblea dei soci fondatori esprimerà un. A un mese dalla scomparsa di Paride Gullini l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe con sede a Castel San Pietro prova a guardare in direzione futura. Le attività non si sono mai interrotte, anche se l’eredità del ‘padre’ di, Gullini, non passerà in mano al successore fino a metà anno, quando è in programma l’assemblea che designerà il. A coordinare nei prossimi quattro mesi il lavoro dell’Associazione è Sergio, vicevicario e strettissimo collaboratore da sempre di Gullini, col quale aveva un rapporto di grandissima amicizia, come deciso dalla giunta esecutiva lo scorso 31 gennaio. Intanto, a un mese dalla scomparsa di Gullini, nei giorni scorsi, è giunto il ricordo della Federazione Federale Tedesca degli ufficiali di Stato Civile, associazione facente parte dell’EVS, l’associazione europea degli ufficiali di stato civile che ebbe tra i soci fondatori proprio il compianto Gullini.