Antonio Scurati Dayane Mello e tributo a De André | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

all’Aula Magna di Sant’Agostino, ila Fabrizio Deal Cinema del Borgo a, l’incontro con la modellaa Mapello, Noesis a Martinengo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 21 febbraio.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Caversazzi asi terrà un nuovo appuntamento con l’iniziativa “I libri del cuore”, momento di lettura e condivisione di libri scelti e amati.I partecipanti possono portare un libro e raccontarlo.alle 17.30 alla biblioteca civica Tiraboschi, a, si terrà il reading “I diritti nella pace”, con Lucilla Giagnoni.L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “D(i)ritti in Biblioteca”, ciclo di incontri che vuole offrire un’opportunità di riflessione e confronto su temi cruciali come la violenza sulle donne e le pari opportunità.