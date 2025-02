Ilrestodelcarlino.it - Antonio ed Emma i ragazzi più veloci di Modena

Si è conclusa al campo scuola di atletica l’edizione 37 del "ragazzo e ragazza più veloce di". Questa originale iniziativa, che dobbiamo a Gianni Malaguti, è occasione unica per vedere tanti giovani modenesi in gara, sulla distanza di 60 metri indoor, con tanto di cronometraggio elettronico. Mercoledì avevano gareggiato gli studenti del secondo e terzo anno di 11 istituti medi inferiori, giovedì sono stati protagonisti quelli del primo biennio di 12 scuole superiori. La gara ha il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, Uff.Scolastico Regionale e Ufficio VIII-Ambito Territoriale di. Per una volta i vincitori assoluti non sono i più "anziani" (2009) ma appartengono alla classe 2010. Si sono imposti infattiEsposito edRambaldi, per i colori del Corni e del Fermi.