Iodonna.it - Antonella Clerici conduce per la quinta volta il programma musicale. I coach sono Arisa, Clementino, Berté e D'Alessio

Leggi su Iodonna.it

The Voice Senior, condotto da, giunge allaedizione e da stasera su Rai 1 alle 21.30 torna in quota con le sorprendenti blind audition, le voci dei concorrenti over 60 e i giudici(Loredana, Gigi D’) che dovranno scegliere chi gareggerà per il proprio team.e i “suoi” Sanremo: «Rania di Giordania? Entrò sul palco e mi abbracciò» X Otto puntate tra musica e divertimento, storie personali e momenti toccanti.