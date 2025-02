Quotidiano.net - Antitrust indaga su BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen per pratiche scorrette sui veicoli elettrici

L'ha avviato quattro istruttorie nei confronti di BYD Industria Italia s.r.l.,Europe S.p.A.,Italy s.r.l. eGroup Italia S.p.A. per possibilicommerciali. Le istruttorie riguardano le informazioni fornite ai consumatori sulla autonomia di percorrenza chilometrica dei, sulla perdita di capacità della batteria e sulle informazioni relative alle limitazioni di operabilità della garanzia convenzionale sulle batterie, in possibile violazione del Codice del consumo. Lo si legge in una nota.