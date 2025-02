Anticipo Serie A Lecce-Udinese 0-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.45 Quarto risultato utile e seconda vittoria di fila dell'che passa 1-0 al 'Via del Mare' in casa del. Parte subito forte l'che mette in difficoltà i pugliesi. I friulani passano con un rigore che Lucca, litigando con tutti i suoi compagni (verrà poco dopo sostituito), trasforma (32'). Nelsi fa vedere solo Pierotti, bianconeri vicini al bis. Anche nella ripresa il copione non cambia. Nel finale arriva finalmente il forcing dei giallorossi che però si sbilanciano e rischiano tanto. Finisce 0-1.