Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 21 febbraio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, venerdì 21è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 21, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda l’ultima parte della puntata registrata lo scorso 11. E protagonista, molto probabilmente, sarà il tronista Gianmarco. Dopo aver conosciuto meglio Cristina, una ragazza che lo ha colpito fisicamente, il barbiere romano – per il quale sono arrivate più di 10 mila richieste – ha portato in esterna per la seconda volta Liane e Francesca. La prima ha deciso di fargli una sorpresa e si è presentata nel suo negozio a Roma per farsi tagliere i capelli, poi si è raccontata e ha spiegato di sentire molto la mancanza della sua famiglia che vive in Sud America.