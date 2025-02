Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 23 febbraio 2025: chi va al Serale e ospiti Big Sanremo

Leggi su Tvpertutti.it

Nuovo appuntamento con le news e ledi24. Con la nuova puntata, registrata venerdì 21e in onda domenica 23su Canale 5, prosegue la corsa verso il. La fase finale, ormai alle porte, i riflettori saranno puntati su nuove assegnazioni e sulle esibizioni degli allievi, valutati dad'eccezione come Gaia, Sarah Toscano, Elodie, The Kolors e Irama, cantanti che sono stati in gara a. Per quanto riguarda la gara cover, il giudice scelto per valutare i talenti in gara sarà Elisa.Anche i ballerini avranno un ruolo centrale in questa puntata, esibendosi insieme ai grandimusicali: Giulia Stabile ballerà per i The Kolors, diverse professioniste accompagneranno Elodie, Elena D'Amario si esibirà con Irama, Mattia, Michele e Isobel balleranno per Gaia.