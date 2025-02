Sololaroma.it - Anselmi e Djalo protestano, Samu onesto: “Espulsione? Siamo bambini di 10 anni”

Il day after del play-off di Europa League fotografa due mood diametralmente opposti tra Roma e Porto. Da un lato un Ranieri che si alterna tra complimenti e tirate d’orecchie per le disattenzioni avute, oltre agli elogi per un Dybala leader assoluto del gruppo tanto tecnicamente quanto per spirito; dall’altro lusitani delusi per non aver sfruttato fino in fondo gli errori commessi dai giallorossi, oltre ad una vena polemica che, dopo ciò che è successo all’andata, stona decisamente anche per quello che stato l’andamento della gara.Il primo a protestare è stato il tecnico: “La mia filosofia è non parlare degli arbitri. Avevo detto ieri che avrei voluto una direzione gara giusta, spetta a voi giudicare se giustizia è stata fatta o meno.di Eustaquio? Un giallo a entrambi sarebbe stata la decisione giusta, è stata una discussione normale che succede in campo”.