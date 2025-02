Movieplayer.it - Anora: l'appello di Sean Baker per le finestre theatrical da 90 giorni è comprensibile ma ha poco senso

Perla finestra di esclusivadovrebbe essere sempre di 90, eppure proprio il suo film candidato all'Oscar ci insegna altro. Negli ultimi anni abbiamo imparato che il clima è cambiato, non esistono più le mezze stagioni, i giovani non sono più quelli di una volta, che la shrinkflation ha alleggerito soprattutto il nostro portafogli quando facciamo la spesa e che sostituire gli infissi in casa costa 5 volte più di prima. Ma abbiamo anche appreso che nell'industria dell'intrattenimento c'è stato un prima e un dopo il Covid specialmente in termini di distribuzione e permanenza esclusiva dei film in sala. Il ben noto mix di situazioni che abbiamo vissuto ha portato a un maggior risalto dello streaming e della fruizione domestica .