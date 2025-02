Rompipallone.it - Annuncio Theo Hernandez: il Milan ha preso una decisione pesantissima

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 21 Febbraio 2025 14:45 di AlessiaIlsi sta preparando per affrontare il Torino in trasferta per la 26esima giornata di Serie A ma nel frattempo è arrivato unnetto su.Il, per la 26esima giornata di Serie A, affronterà il Torino in trasferta e cercherà di approfittare di una occasione per provare a guadagnare altri tre punti in classifica. Con il passo falso arrivato in Champions League contro il Feyenoord, l’obiettivo è ora quello di arrivare tra le prime quattro per conquistare un posto nella competizione europea per eccellenza anche per il prossimo anno.La sfida è al momento aperta principalmente con la Juventus, con la Lazio e con la Fiorentina ma occhio anche al Bologna che è nella stessa zona punti delle rivali. Insomma, il ritmo è serratissimo e non possono essere compiuti ulteriori passi falsi.