Anm | sconcerta attacco governo a giudici

9.35 "Siamoti nel constatare che ancora una volta il potere esecutivo attacca un giudice per delegittimare un sentenza". Ad affermarlo è la Giunta dell'Associazione nazionale magistrati. La nota parla di "dichiarazioni gravi, non consone alle funzioni esercitate, in aperta violazione del principio di separazione dei poteri, che minano la fiducia nelle istituzioni democratiche. Siamo, tuttavia, confortati dalla consapevolezza che i magistrati hanno semplicemente applicato la legge".