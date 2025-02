Napolipiu.com - Anguissa e il caos agenti: il Napoli vince la battaglia legale, ma la vicenda non è chiusa

Leggi su Napolipiu.com

e il: illa, ma lanon è">Il nome di Frankè finito, suo malgrado, al centro di una intricatagiudiziaria che ha coinvolto ile legali, trasformandosi in una lunga disputa che si è recentemente conclusa con successo per il club di De Laurentiis. Dopo quasi due anni di procedimenti legali, il Tribunale di Ascoli Piceno ha emesso una sentenza chiara che conferma la correttezza dell’operato del, chiudendo una parte importante del contenzioso.Il Corriere dello Sport riporta che laruotava attorno a una commissione legata al contratto del centrocampista camerunese, che aveva aperto un contenzioso tra il club e la signora Flavia Tacconelli, madre del-procuratore Alessandro Pettine, indicato come referente italiano daglifrancesi di