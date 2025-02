Ancora Ausilio | Inzaghi? Può rimanere 10 anni Su Frattesi e Donnarumma vi dico che…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il DS dell’Inter Pieroha concesso una lunga intervista a SportMediaset e ha parlato di mercato, obiettivi stagionali, situazione presente e visioni future. Ecco le sue parole riportate in versione integrale.La prima domanda perriguarda il calendario fitto che attende l’Inter dopo la partita di domani sera contro il Genoa e gli obiettivi prioritari della stagione nerazzurra. Ricordiamo infatti che, dopo il Grifone, per i nerazzurri si presenteranno sul cammino Lazio (in Coppa Italia), Napoli, Atalanta e Bologna in pochissime settimane. Un vero e proprio crash test per capire finalmente se l’Inter è pronta a vincere lo Scudetto.sulla questione si esprime così: “Per gli obiettivi non voglio parlare di priorità visto che siamo nel pieno della stagione. Siamoin corsa su tutti i fronti, così come dovrebbe essere per una squadra come la nostra.