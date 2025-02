Ilnapolista.it - Anche Tardelli è insofferente con Thiago Motta: “35 formazioni diverse in 37 partite, dov’è la società?”

Leggi su Ilnapolista.it

con: “35in 37la?”Marcosu La Stampa ingrossa ulteriormente il partito degli insofferenti nei confronti dil’allenatore mediaticamente più coccolato e protetto della storia del calcio.se la prende con laassente.Scrive su La Stampa:la Juventus cade drammaticamente contro il Psv, una ferita che avrà bisogno di tempo per rimarginarsi. I tifosi sono stufi di questa incredibile sequenza di errori, dell’abbandono di Vlahovic in panchina, perché se l’uomo che fa goal c’è non usarlo? Non è una ripicca fra giocatore ed allenatore, l’asilo è un’altra cosa.ladeve, nei momenti più bui, intervenire a gamba tesa e farsi sentire, 35in 37non sono un biglietto da visita ideale.