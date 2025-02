Lanazione.it - Anche i "nonni" della Rsa Tabarracci festeggiano con Burlamacco e Ondina

Leggi su Lanazione.it

Dopo che gli ospitiRsahanno visto il Carnevale sfilare con i suoi giganti in Passeggiata, partecipando al corso di domenica scorsa; il Carnevale è entrato nella casa di riposo gestita da ICare. Per un lungo pomeriggio di chiacchiere, coriandoli e note salmastrose. Alla guidaselezione musicale Simone Rossi, ormai un habituéstruttura, mentre Andrea Montaresi ha animato la festa con la sua simpatia e presentato la gara delle maschere. A vincere il concorso è stata Carla Biagini, con un abito da principessa. Immancabile ovviamente la merenda, molto gradita dagli ospitistruttura, con cencetti e frittelle. Per ila festa di Carnevale è stata l’occasione per passare un pomeriggio diverso, di condivisione e divertimento. Un evento che si inserisce nel programma di appuntamenti che ogni mese portano realtà e personaggi ad incontrare gli anziani, e che contribuiscono a mantenere un forte legame tra gli ospitistruttura e la comunità.