Tpi.it - Anche Elon Musk attacca il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “Si nutre dei cadaveri dei suoi soldati”

Come se non bastasse lo scontro a distanza con ilDonald Trump, oraha perso un altro amico negli Stati Uniti,, che dopo aver messo a disposizione di Kiev il sistema satellitare Starlink a meno di due giorni dall’inizio dell’invasione russa di tre anni fa, oggi lo definisce “un dittatore”, a capo di “una gigantesca e disgustosa macchina della corruzione” che “sideidei”.La querelle a distanza tra ilucraino e il patron di Tesla, X e SpaceX (proprietaria di Starlink) è scaturita negli ultimi due giorni dopo gli attacchi frontali di Trump a, irritato per il mancato invitoal vertice tra Usa e Russia a Riad, in Arabia Saudita. Donald Trump, secondo, “ha ragione a ignorare”e a cercare la pace “indipendentemente” dalucraino, la cui legittimità è messa in dubbio dall’uomo più ricco del mondo come dalUsa.