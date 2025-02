Ilfattoquotidiano.it - Anche a Chivasso il Comune (a guida Pd) nega la mensa ai figli di genitori morosi: “Mancano 800mila euro, i furbetti vanno perseguiti”

in provincia di Torino amministrato da centrosinistra, i bambini le cui famiglie non pagano lascolastica saranno lasciati senza pasto dal prossimo anno scolastico. Nonostante le polemiche dei giorni scorsi per la scelta della sindaca di centrodestra di Montevarchi (Siena) di lasciare a pane e olio ideiil Consiglio comunale della città piemontese aPd ha scelto la linea dura: “I, i bisognosiaiutati”, spiega l’assessore all’Istruzione Gian Luca Vitale. “Fatti salvi eventuali piani di rateizzazione già approvati, qualora l’utente non abbia saldato tutti i debiti relativi all’anno scolastico precedente (scuolabus, ristorazione, pre- e post-scuola, nido e centri estivi) non sarà consentita l’iscrizione al servizioper quello successivo”, cita il nuovo regolamento.