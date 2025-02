Bergamonews.it - Analisi di Confai Bergamo sulle tendenze in atto nel comparto agromeccanico

“Cautela negli investimenti, incremento dei costi aziendali, scarsa offerta di manodopera qualificata sono tra gli aspetti che più sembrano caratterizzare il contoterzismo agrario bergamasco in questo inizio di anno”: è quanto commenta il presidente diLombardia, Leonardo Bolis, manifestando il punto di vista dell’associazione intorno alle prospettive che si intravedono per il 2025.Nell’ottobre dello scorso annoaveva diffuso un breve report con il quale indicava nel rinvio degli investimenti e nella compressione dei margini di reddito le componenti più rilevanti della crisi delle aziende agricole. Ora le preoccupazioni si spostano ancheinnel, che fino ad oggi ha svolto le funzioni di una sorta di camera di compensazione in grado di aiutare le piccole e medie imprese agricole a contenere i costi di produzione e ad accedere a servizi tecnologicamente avanzati.