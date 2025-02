Lanazione.it - Amore non ne avremo – Una notte con Peppino Impastato a Laterina

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Questa sera venerdì 21 febbraio alle ore 21.15 al Teatro dinon ne– Unacondi e con da Carlo Albè per la regia di Riccardo Vannelli con le musiche originali di Francesco Moneti. Il protagonista della storia è Glauco Mancini, un giornalista precario che scrive per un quotidiano nazionale, è uno che lotta ogni giorno per mettere insieme pranzo e cena, è uno di quelli che grazie al suo Direttore ha smesso di credere nella parola merito. Glauco si aggira nel suo monolocale a Pietralata di Roma, sono le undici di sera, il sonno è un parente scomodo e poi, dove vive lui, il quartiere è ostaggio di sirene e perquisizioni, e pare impossibile dormire. È latra l’8 e il 9 maggio del ’78, una data che passerà alla storia del nostro Paese, e all’epoca tutti i telegiornali parlavano di una sola notizia: il sequestro Moro, prigioniero ormai da 53 infiniti giorni.