Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 23 febbraio 2025: ospiti e sfide | Spoiler

Cosa succederà addiDesecondo ledelladi domenica 23? Siamo in grado di fornirvi tutti glisu: gare, esibizioni, maglie d’oro ed eliminazioni. Ecco tutte le novità su quanto è accaduto nella scuola più spiata del piccolo schermo grazie alle talpe presenti nella registrazione odierna. Cosa vedremo dunque domenica pomeriggio a partire dalle 14.00 circa su Canale 5?diDe: gliDopo due settimane senzamusicali, ora che è finito Sanremo addiDeci si aspetta che arrivi qualche Big. C’è chi vorrebbe vedere gli ex allievi che hanno partecipato alla kermesse canora, come: Irama, Sarah Toscano, The Kolors, Alex Wyse e gli altri che hanno preso parte a Sanremo Giovani, e chi vorrebbe proprio i Big della musica italiana come: Giorgia e i colleghi.