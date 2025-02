Quotidiano.net - Amici Cucciolotti . Educare al rispetto. Stop alla violenza e al bullismo

In occasione della Giornata Mondiale contro il, Enpa e Pizzardi Editore uniscono le forze per ribadire un messaggio fondamentale: ile l’empatia devono esserebase della nostra società, a partire dai bambini, per costruire un futuro in cui nessuno— né persone né animali— sia vittima di prepotenze e soprusi. Ilnasce da una mancanza di educazione aldell’altro, che può manifestarsi in diverse forme di, anche verso gli animali. Per questo è essenziale insegnare ai bambini e ai ragazzi ad avere empatia, sensibilità e consapevolezza, valori che li renderanno cittadini attenti e responsabili. Dal 2007di Pizzardi Editore promuove ilverso ogni forma di vita, con iniziative concrete – come la scrittura di lettere – che coinvolgono direttamente i più piccoli.