Amici anticipazioni puntata di domenica 23 febbraio 2025 | ospiti 5 Big di Sanremo

E’ stata registrata oggi pomeriggio la ventesimadi24, in onda su Canale 523alle 14 circa. Ecco cosa è successo e chi ha conquistato la maglia del Serale.ventesima24: gliMaria De Filippi ha accolto in studio molti ex allievi reduci dal Festival di: Elodie, Gaia, Irama, i The Kolors e la vincitrice in carica diSarah Toscano. Tra i giudici, invece, per il canto è stata chiamata Elisa.ventesima24: chi va al SeraleDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – altri allievi hanno conquistato il Serale: si tratta del cantante Jacopo Sol e della ballerina Francesca. I due si sono aggiunti ad Antonia, Alessia, Chiara, Francesco, Nicolò e Asia, il cui accesso è stato trasmesso durante il daytime.