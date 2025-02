Biccy.it - Amici 24, anticipazioni nuova puntata: tornano i Big di Sanremo e chi è passato al serale

Maria De Filippi ha registrato oggi unadel pomeridiano di24, una delle ultime prima del debutto del, previsto per la metà del prossimo mese.La nostra “Kween Mary” nel corso dellaha potuto riabbracciare tutti i suoi exani che hanno partecipato come Big all’ultima edizione del Festival di. Ospiti dellasono stati: Elodie, i The Kolors, Irama, Gaia – ora virale grazie al suo coreografo – e Sarah Toscano, vincitrice in carica. Nel dettaglio, come riportato da SuperGuidaTv: “Giulia Stabile balla per i The Kolors, diverse professioniste ballano con Elodie, Elena balla per Irama mentre per Gaia ballano insieme: Mattia, Michele e Isobel“.24, quattro allievi hanno tentato di accedere alQuattro allievi hanno sostenuto l’esame di sbarramento, ma purtroppo solo due hanno ottenuto l’accesso al: Jacopo Sol e Francesca Bosco (“ha avuto accesso aldopo aver ballato due volte: la prima volta ha avuto il no di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.