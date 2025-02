Lanazione.it - Ambiente, lotta al cancro colorato dei platani: conclusi gli interventi a San Giuliano

SanTerme (PI), 21 febbraio 2025 – Si sonoglidi abbattimento di alcuni(una dozzina) in via XX Settembre e via dell'Abetone resi necessari dalla presenza del, una grave malattia causata dall'azione del fungo Ceratocystische si sviluppa a carico degli organi legnosi. "Gli, basati su un'attenta valutazione tecnico-agronomica, si sono resi indispensabili per contrastare la diffusione deldel platano - spiega l'assessore all'Filippo Pancrazzi -. L'amministrazione sta già lavorando a un progetto di riqualificazione dell'area che prevedrà la piantumazione diibridi, varietà selezionata per la sua resistenza a questa specifica patologia". Le operazioni realizzate fanno parte del più ampio piano di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale, che ha visto un investimento complessivo di 57mila euro perdistribuiti in diverse frazioni del territorio.